俳優の清野咲奈が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』43号（集英社）の巻末グラビアに登場している。【写真】透明感あふれるフレッシュグラビアを披露した清野咲奈『女子高生ミスコン2024』審査員特別賞を受賞し、姉が運用するTikTok『私の可愛い妹をみて。』で話題の新人俳優・清野が同誌初登場＆初水着に挑戦。「今年初の川遊びです！」と無邪気に川で水浴びしたり、ホースでずぶ濡れになるほどはしゃいで夏を満喫。白いワ