世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、劇場映画にとどまらず、多彩なドラマシリーズを次々と世に送り出し、エンターテイメント史を塗り替えてきた「MARVEL(マーベル)」マーベルによる最新オリジナルアニメーションシリーズ『マーベル・ゾンビーズ』がディズニー公式動画配信サービス ディズニープラスで独占配信されています！ Disney+(ディズニープラス) オリジナルアニメーションシリーズ『マーベル・ゾ