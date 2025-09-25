自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した茂木敏充前幹事長（６９）がこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じた。豊富すぎる閣僚経験、党重職を歴任した経歴から、厳しくお堅いイメージを持たれている茂木氏。そこで、あえて政策のことは聞かず、推薦人に名を連ねる鈴木貴子衆院議員（３９）の合いの手を借りつつ、人となりの部分を中心に聞いた。（樋口智城）―総裁選への意気込みを教えてください茂木氏（以下