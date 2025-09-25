今週22日月曜日に火ぶたが切られ、連日論戦が交わされている「自民党総裁選」。24日午後4時すぎ、東京・秋葉原では今回の総裁選で初となる街頭演説会が行われました。（小林 鷹之 氏）「自民党を再起動させます。原動力は若い力。自民党も世代交代が必要です」（茂木 敏充 氏）「国民が自民党から離れていってしまった。本質は違います。自民党が国民から離れていったからこういう状況が生まれている」（林 芳正 氏）「自民党は本