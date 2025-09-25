お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が24日に自身のInstagramを更新。3人組ユニット「Perfume」のかしゆか、あ〜ちゃん、のっちとの集合ショットを公開した。【映像】Perfumeのっち、37歳誕生日を笑顔で報告 近藤は「Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME」を観に行ったことを報告。「Perfumeかっこよかったーーー。Perfumeてさ、ずっとかっこいいよな!!!めちゃくちゃ楽しかった!!!!!」