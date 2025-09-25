ボートレース大村で27日に開幕する「G3オールレディース競走」のPR隊が25日、スポニチ西部総局を訪れた。年末に当地で開催されるPGIクイーンズクライマックス出場に向け、獲得賞金トップを走る遠藤エミをはじめ、守屋美穂、渡辺優美、川野芽唯、平山智加らランキング上位に名を連ねる選手が多数集結するハイレベルなシリーズ。PR隊は「人気、実力を兼ね備えた選手が多数参戦しますので、ご注目下さい！」とアピールした。売り