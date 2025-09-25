NITE（製品評価技術基盤機構）は、電子レンジやIHコンロによる火災事故に注意を呼びかけました。実験映像では、アルミホイルに包んだサツマイモを電子レンジに入れて加熱すると、発火してしまいました。電磁波で食品の内側から温める「レンジ加熱」と呼ばれる方式では、金属のなかの電子の動きが活発になり、火花が発生し、火災につながるおそれがあります。また別の映像では、IHコンロにタオルを放置すると、発火してしまいました