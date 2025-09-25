大麻取締法違反の罪で逮捕・起訴された俳優・清水尋也被告（26）が、9月24日、警視庁東京湾岸警察署から保釈された。人気急上昇中の若手俳優だっただけに、芸能界にも衝撃が走っている。ファンは「最後になるかもしれなかったので」「清水被告の事件は、9月4日に警視庁の家宅捜索で発覚しました。自宅から乾燥大麻0.392グラムが押収され、取り調べではアメリカ留学中に初めて大麻を使用し、その後も断ち切れなかったと供述してい