全日本空輸（ANA）は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブースはホールD、D-078。「ANAがつなぐ、『世界はこんなに近い！』」をテーマに、ハワイやヨーロッパの旅行情報を紹介している。ブース内には大型のフライング・ホヌのぬいぐるみを展示しているほか、持ち帰れるワークショップの実施も予定している。「ツーリズムEXPOジ