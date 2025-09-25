◆大相撲秋場所１２日目（２５日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が、同十両２枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）に寄り切られて７勝５敗。２０１９年の名古屋場所以来、６年ぶりの勝ち越しはお預けとなってしまった。もろ差しを許し両手で首を巻き付けるような体勢。「素人のような相撲になってしまいました。どうにかしたいという気持ちはあったのですが、あの体勢でどうしたらいいか、自分でも