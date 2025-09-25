２０２６年に青森県内で開かれる国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開幕まで１年となるのを前に、青森市のカクヒログループスーパーアリーナで２１日、卓球の福原愛さんら元五輪選手によるスポーツ教室が開かれた。日本スポーツ協会などが主催。福原さんのほか、バレーボールの迫田さおりさん、東京五輪の空手女子形で銀メダルを獲得した清水希容さんらが青森県内の小学生約２１０人を指導した。卓球教室では福原さ