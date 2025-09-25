沖縄のビールメーカー「オリオンビール」が上場しました。沖縄県を代表するビール「オリオンビール」は、県外にもファン層が広がる中、売上高が過去最高となりました。首都圏でもポップアップストアを展開し、グッズ販売にも力を入れています。1000株以上の株主になると、優待でTシャツかビールがもらえます。ポップアップストアを訪れた客からは「オリオンビールが大好きなのでしょっちゅう買ってます」「もっと手軽に飲めるよう