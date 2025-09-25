今回、Ray WEB編集部は意地でも引かない女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のサクラは、もうすぐひとり暮らしを始めようとしています。すると、友だちのカナに「サクラには無理だ」と言われてしまい……？サクラは、実家から出てひとり暮らしを始めようとしています。そんなとき、友だちのカナに「なんでも人任せなサクラにひとり暮らしは無理だ」と言われてしまいました。何度否定しても意地でも引かな