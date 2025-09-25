【The Outer Worlds 2】 10月30日 発売予定 価格： 8,900円 11,900円(プレミアムエディション) 東京ゲームショウ2025に先駆け、品川の日本マイクロソフト本社にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG「The Outer Worlds 2」の開発チームとの対面メディアブリーフィングおよび、グループインタビューが開催され