神戸最大級の爬虫類イベント「コウレプ」が、2025年10月18日(土)・19日(日)の2日間、神戸サンボーホールにて開催される。同イベントは、「見て」「触れて」「知って」「迎えられる」をテーマに、実際に爬虫類を中心に多彩な生きものたちに触れ合える体験型の展示会であり、気に入った生きものをその場で迎える(購入する)こともできる(※)。この記事では「コウレプ」の魅力を担当者のインタビューを交えて紹介する。【写真】ワニ肉1