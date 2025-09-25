いよいよ9月29日から、郄石あかり（22）主演の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）が放送スタートする。島根・松江の没落士族の娘・小泉セツと『怪談』の著書で知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋文化が広まった明治時代を生き抜く夫婦の歩みを描いた物語だ。主人公・松野トキを演じる郄石を中心に、吉沢亮（31）、小日向文世（71）、堤真一（61）、北川景子（39）など錚々たる俳優陣が物語の脇