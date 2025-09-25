２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．３４ポイント（０．０１％）安の３８５３．３０ポイントと小反落した。様子見ムードが漂う流れ。中国発の新規材料に乏しい中、中国の大型連休を前に買いが手控えられている。中国は１０月１〜８日が国慶節・中秋節の連休。株式市場もその間は休場となる。ただ、下値は限定的。中国の経済対策や米中関係の改善期待などは引き続き買い材料として意識されている