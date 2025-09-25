Jリーグは25日、都内で理事会を開き、シーズン移行に伴い来年2月から6月まで開催する特別大会の名称を「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」とすることを決定した。特別大会も明治安田生命保険相互会社とのタイトルパートナー契約に基本合意。会見した野々村チェアマンは「Jリーグの理念に共感をいただきながら、お互いに社会を元気に、地域を元気にしていこうと歩んできた。この特別大会もご支援いただけることはすごくありがた