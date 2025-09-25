翌26日のDeNA戦に先発登板する巨人・山粼伊織投手が、前日練習を終えてインタビューに応じました。2位DeNAを2.5ゲーム差で追っている巨人。26日からは敵地・横浜スタジアムで直接対決となる2連戦を戦います。両チームとも残り試合数は「5」。CSを本拠地・東京ドームで戦うべく、巨人にとっては負けられない戦いとなります。そんな大事な直接対決の初戦を任された山粼投手。インタビュー開始から終始「勝ちたいですね、