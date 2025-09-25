JKAは25日、「第3回競輪祭女子王座戦」（11月19〜21日、小倉）の出場選手を発表した。昨年の覇者・佐藤水菜が選考順位1位でエントリー。児玉碧衣、石井寛子ら強豪も名を連ねた。（1）佐藤水菜（26＝神奈川）（2）尾崎睦（40＝神奈川）（3）石井寛子（39＝東京）（4）仲沢春香（24＝福井）（5）梅川風子（34＝東京）（6）児玉碧衣（30＝福岡）（7）坂口楓華（28＝愛知）（8）久米詩（26＝静岡）（9）柳原真緒（28＝福井）（10）