Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年9月25日は、静電容量無接点方式による圧倒的な打鍵感が特徴の、PFUのキーボード「HHKB Professional HYBRID」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 日本語