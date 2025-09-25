旧奈良監獄の看守所＝奈良市星野リゾート（長野県軽井沢町）は25日、国の重要文化財「旧奈良監獄」（奈良市）を改修したホテルに併設する博物館を2026年4月27日に開業すると発表した。監獄を博物館としても活用し、インバウンド（訪日客）を含めた来客の底上げにつなげる。旧奈良監獄は明治政府が計画した「五大監獄」で、看守所を中心に五つの収容棟が放射線状に立ち並ぶ。「奈良監獄ミュージアム」は看守所と収容棟の一つを