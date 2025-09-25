Ｊリーグは２５日、理事会を開き、２０２６年２月から同年６月まで開催する特別大会の名称を「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に決定した。同大会は２６／２７シーズン“秋春制”へのシーズン移行を前に約４カ月間開催される。Ｊリーグによると、「Ｊリーグ百年構想〜スポーツで、もっと、幸せな国へ。」というＪリーグの理念を分かりやすく伝えるために掲げてきたスローガンを同大会の名称に採用する運びとなったという。