ユニクロの白シャツが、25歳の男性の手によって刺繍がほどこされ、唯一無二のアート作品に生まれ変わりました。仕事終わりに少しずつ針を進め、3週間かけて完成させたその大作には、大きく羽ばたく蝶と「Papillon（パピヨン＝フランス語で「蝶」の意味）」の文字が鮮やかにあしらわれています。TikTokに投稿されると、「高級シャツに変身しちゃった！」「素敵です！欲しい！！」と反響が広がりました。投稿主は、横振り刺繍ミシン