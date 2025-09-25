散歩中、可愛がってくれそうな人に出会ったワンちゃんが、お腹を出して「撫でられ待ち」をする姿が「Ｘ」で大きな反響がありました。記事執筆時点で投稿には「10万件」ものいいね、がついています。【写真】お腹を撫でてもらって、満足そうな柴犬さん「お散歩中にお会いした方に『触って大丈夫な子ですか？』って聞かれたので、『むしろ、触ってほしい子なんです』っていう会話してる時の待っている犬」こんな説明とともに写真