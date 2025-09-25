季節の変わり目は、バッグから秋らしさを取り入れてみませんか。ケイト・スペード ニューヨークの人気モデル「KSDuo（ケーエスデュオ）」に、秋の装いを彩るスエードとレオパード柄ヘアカーフの2型が仲間入りしました。シンプルコーデにもしっかり映える存在感で、日常にちょっとしたスパイスを添えてくれる新作です。 秋らしさを纏う♡KSDuoスエードバッグ 「