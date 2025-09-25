9月25日未明、愛知県瀬戸市のコンビニエンスストアに2人組の男が押し入り、現金2万2000円を奪い逃走しました。警察によりますと、25日午前3時15分ごろ、瀬戸市のミニストップ瀬戸原山町店に男2人が押し入り、レジにいたアルバイトの女性(60)に「金を出せ」と脅しました。男性店長(35)がバックヤードから出てレジを操作し現金2万2000円を出すと、男らは金を奪って逃走しました。逃げた男らはともに20代くらいで、黒の