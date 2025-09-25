静岡市清水区の住宅に侵入し、ドラゴンボールのトレーディングカードなど約200点を盗んだ疑いで、自称・警備員の男が9月25日に逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定で自称・警備員の男（20）です。警察によりますと、男は9月4日、静岡市清水区の知人宅に忍び込み、ドラゴンボールなどのヒーローものトレーディングカードなど約200点（時価合計3万円