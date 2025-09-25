東京都の小池百合子知事はきのう（24日）の都議会で、都内の火葬料金が高騰していることを受け、「法の見直しを国に求めていく」と表明しました。東京都小池百合子 知事「今後の人口動態等を踏まえ、東京全体で安定的な火葬体制を確保することは重要です」小池知事はきのう（24日）の都議会で、都内の火葬料金が高騰していることについて「都は火葬場を指導監督する区市町村と連携し、料金を含む火葬場の経営管理に対する指