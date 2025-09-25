秋篠宮さまと長男・悠仁さまが親子おふたりで大阪・関西万博を視察されました。きのうから大阪・関西万博を視察されている悠仁さまと、きょう午後から合流された父・秋篠宮さまは、親子おふたりでさまざまなパビリオンに足を運ばれました。おふたりでまず訪問されたのは「オランダ館」。水を使って新たな再生エネルギーを作る技術などについて説明を受けられました。おふたりはそれぞれ手に持ったライトを壁にタッチさせ、展示が明