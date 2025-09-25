大阪科学賞を受賞した理化学研究所生命機能科学研究センターの北島智也副センター長（左）と京都大の畠山琢次教授＝25日午後、大阪市大阪府と大阪市、大阪科学技術センター（大阪市）は25日、科学技術の研究開発に貢献した50歳以下の関西の若手研究者に贈る2025年度の大阪科学賞に、理化学研究所生命機能科学研究センター（神戸市）の北島智也副センター長（46）と京都大の畠山琢次教授（47）を選んだと発表した。11月に大阪市で