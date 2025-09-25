自民・公明の与党と立憲民主党の幹事長が会談し、所得税の控除と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の導入に向け、3党の政策責任者が制度設計の具体化に向けて着手することで合意しました。立憲が導入を求めている所得に応じて給付と所得税の控除を行う「給付付き税額控除」の導入をめぐり、きょう午後、自民、公明、立憲の幹事長と政調会長が協議をおこないました。協議の中では、今月30日から3党の政調会長で具体的な制