アイドルグループ「Negicco」のKaedeさんが、グループ公式サイトや自身のSNSを通じて、第二子の出産を公表しました。 【写真を見る】【 Negicco 】Kaedeさん第二子出産を発表「あなたもわたしもよくがんばりました」「ようこそ我が家へ」フォロワーから祝意集まるKaedeさんは、新生児の第二子を抱いて微笑んでいる写真を自身のインスタグラムに投稿して「あなたもわたしもよくがんばりました」「ようこそ我が家へ」と、自分