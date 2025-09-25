◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【同抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム山崎福也投手▽ロッテボス投手、和田康士朗外野手▽楽天滝中瞭太投手、伊藤裕季也内野手▽オリックス曽谷龍平投手、山岡泰輔投手【同抹消】▽ロッテ木村優人投手▽楽天ヤフーレ投手▽西武菅井信也投手