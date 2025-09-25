◆大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）東前頭１１枚目・正代（時津風）は、同１７枚目・竜電（高田川）に寄り切られ、３敗に後退した。過去１０勝３敗の相手に終始劣勢となり、土俵を割った。元大関らしさを前日の新小結・安青錦（安治川）戦で見せつけた。低い姿勢の相手に左をおっつけ、右を差し、そのまま体を預けるように出て行き、白星をつかみ、５年前の秋場所以来の優勝の期待が高まった。だが、この日は思うよ