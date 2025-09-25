海難事故が発生し、が、鹿児島市で行われました。 （記者）「いま磯場に取り残された人を想定しヘリコプターで吊上げる訓練が行われています」 25日の訓練には、第十管区海上保安本部の機動救難士6人が参加しました。 機動救難士は、ヘリコプターを使って迅速に人命救助を行います。「空飛ぶ海猿」とも呼ばれ、全国10の海上保安庁の航空基地に配置されています。 訓練は、磯場や小型船など狭い場所で孤立した人を