総合格闘家の皇治選手が、2025年9月24日にインスタグラムを更新。「車の納車」を報告した。「普通の車より速いんちゃう？」皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。皇治選手はYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、25年5月にフェラーリの「ローマスパイダー」、9月17日にはシボレーの旧車「シ