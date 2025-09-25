きのうでした。ゆかりのある山形県酒田市で、偲ぶ会が開かれ、参加者は鹿児島と山形の交流を続けていく大切さを感じていました。 酒田市の南洲神社では西郷隆盛の命日に合わせ、毎年、偲ぶ会を開いています。今年は、鹿児島からの出席者も合わせおよそ40人が参加しました。 明治維新の戊辰戦争で、薩摩藩は新政府側に、庄内藩は幕府側につきました。新政府側が勝利した後、庄内藩には厳しい処分が下されるとみられましたが、西郷