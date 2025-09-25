２５日の東京株式市場は軟調な滑り出しとなるなかでも円安基調を支えに持ち直し、日経平均株価の終値は連日で最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２４円６２銭高の４万５７５４円９３銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は１９億２９２８万株、売買代金概算は５兆７６３６億円。値上がり銘柄数は１０３０、対して値下がり銘柄数は５１３、変わらずは７４銘柄だった。 ２４日の米株式市場で主要