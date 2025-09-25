メインシナリオ・・・一目均衡表の雲や21日線を割り込んだ後も軟調な動きを見せている。戻りの動きは限定的となっており、上値の重い展開が見込まれる。その場合は、8月20日の安値85.56が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、85円の節目、5月22日の安値84.61、4月29日の安値84.21などを試すこととなろう。 サブシナリオ・・・一方、上昇した場合は、基準線の86.92、一目均衡表の雲の下限の87.13、9月12日の高値88.13など