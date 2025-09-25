メインシナリオ・・・このところの上昇で短期のトレンドは上向きとなっている。24日に8月22日以来の高値水準となる1.3907まで一時上昇しており、8月22日の高値1.3925を上抜けば、1.4000の節目や5月15日の高値1.4005、5月12・13日の高値1.4016、2月3日の高値1.4793から6月16日の安値1.3540までの下げに対する38.2％戻しの1.4019を試す可能性がある。前述した38.2％戻しの1.4019を上抜けば、半値戻しの1.4167が上値の目標になる。