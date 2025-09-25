Prime Videoは、11月24日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行なわれる、那須川天心と井上拓真によるWBC世界バンタム級王座決定戦を「Prime Video Boxing 14」として独占ライブ配信する。配信は17時開始予定で、プライム会員は追加料金不要で視聴できる。 WBC世界バンタム級1位の那須川と、元WBA同級王者で現WBC2位の井上による1戦。Prime Videoでは、那須川の試合を2023年4月のプロデビュー戦からすべてライブ配信。井上の試