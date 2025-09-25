シンガー・ソングライターの辛島美登里（64）が25日、自身のインスタグラムを更新。仲良しのアーティスト・永井真理子（58）とのツーショットを披露した。「#永井真理子 ちゃんと秋ランチ」と記し、アニメ「YAWARA！」の主題歌「ミラクル・ガール」や、「ZUTTO」などで知られるロック歌手の永井真理子とのツーショットをアップした。「話の深掘りが過ぎて気づけば賑やかなレストランもいつの間にか静かなカフェタイムにな