千葉・四街道市で、2階建て住宅が燃える火事がおき、現在も消防による消火活動が続いています。住宅からオレンジ色の炎が建物を包み込み黒煙が立ち上っています。25日午後2時半ごろ、四街道市大日で「2階建て住宅が燃えている」と消防に通報がありました。2階建て住宅が燃えていて、現在ポンプ車など6台が出動して消火活動にあたっています。警察などによりますと、この家に住む人は自力で避難したため無事で、現時点でけが人や逃