25日午後、潟上市の住宅地で道路が冠水しました。この道路はこれまで、今回ほど冠水したことがなかったということです。こちらは午後1時すぎに潟上市昭和大久保で撮影された映像です。住宅地の道路を水が流れています。撮影者によりますと、降り始めから1時間ほどでこのような状態になったということです。県内は夜遅くにかけて引き続き大雨による土砂災害や低い土地への浸水に注意が必要です。