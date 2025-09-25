Wリーグプレミアのデンソーアイリスは9月25日、梅木千夏が全治未定の第二中手骨骨折と診断されたことを発表した。 現在25歳の梅木は、168センチ61キロのシューティングガード。聖カタリナ学園高校からアイシン・エィ・ダブリュ ウィングスに入団し、トヨタ自動車アンテロープスへの移籍を経て、2024－25シーズンからデンソーに加入した。 移籍1年目だった昨シー