10年前に成功したダイエットを思い出しながらダイエット開始10年ぶりの体重測定に衝撃！人生最後のダイエットを決意した日／空気でも太るお年頃の私が 15キロ痩せるまで（1）『ママはぽよぽよザウルスがお好き』などで知られる漫画家・青沼貴子さん。40代だった当時、6ヶ月で13キロのダイエットに成功したものの、自分へのごほうびとして我慢していたスイーツや夜食を復活。その後10年間「痩せてからはかろう…」と体重計から遠ざ