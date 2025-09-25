フューチャーリンクネットワークがこの日の取引終了後、集計中の２５年８月期連結業績について、売上高が１７億１９００万円から１５億５５００万円（前の期比２．６％増）へ、営業損益が３５００万円の黒字から１３００万円の赤字（前の期３８００万円の赤字）へ、最終利益が７７００万円から３７００万円（前の期２００万円）へ下振れて着地したようだと発表した。 地域情報プラットフォーム「ま