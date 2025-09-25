リクルートホールディングスがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を１５００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．０５％）、または１３００億円としており、９月２６日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 出所：MINKABU PRESS