嵯峨野観光鉄道株式会社は、トロッコ列車沿線のライトアップ・イルミネーション企画「光の幻想列車」を10月25日（土）から12月29日（月）まで実施する。 約1,000台の照明を使用し、紅葉シーズンの山々や保津川の川面を幻想的に演出。沿線を熟知した社員が照明を設置するという。 点灯時間は16時30分から最終列車まで。12月17日（水）の運休日を除いて毎日実施する。 16時30分にトロッコ亀岡駅を出発する